(FOTO) Kylie Jenner se desnuda por primera vez para una revista

La edición 109 de V Magazine cuenta con la presencia de Kylie Jenner en su primera sesión fotográfica completamente desnuda.

En la revista, la estrella de 19 años muestra diversos outfits transparentes que exponen cada centímetro de sus famosas curvas.

“De hecho esta fue mi primera sesión fotográfica súper desnuda”, recordó Jenner mientras hablaba con V. “Siempre publico fotos sexys, pero realmente nunca me había desnudado”.

Sobre el estilo de Kylie, ella optó por una peluca rubia platinada con ondas y cejas metálicas en color plateado.

Por ahora, Jenner está explorando una nueva vida después de su separación de Tyga. Tal y como ella lo describió en un reciente episodio de Life Of Kylie, “Me he divertido más este último mes que lo que me he divertido en años. Es como si los últimos tres años de mi vida fuesen solo algo borroso. Solo me quedaba en casa todo el día”.

Y continuó diciendo, “Ahora es como, siento que puedo ser más yo misma. Me siento mucho más libre. Me siento realmente, genuinamente feliz ahora mismo”.

