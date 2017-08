¡Impresionante! Foto de Wayne Rooney se vuelve viral por esta insólita razón

El futbolista Wayne Rooney hizo historia al marcar su gol 200 en la Premier League. Sin embargo, lo que se ha hecho viral no es tanto que sea un goleador, sino un par de fotos en las que aparece.

Durante el duelo entre Everton y Manchester City, Rooney convirtió un gol y se fue a celebrar. Posteriormente, al finalizar el partido, el delantero publicó una imagen de su festejo en su cuenta de Twitter, con un mensaje particular: “Siempre es lindo ver algunas caras familiares.”

Always nice to see a few familiar faces 😂👋🏼 pic.twitter.com/pr15fYfG7q

— Wayne Rooney (@WayneRooney) 21 de agosto de 2017