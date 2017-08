¡Insólito! Esto hace Macará para evitar pago de impuestos

Comparte 2 Comparte 0

Fue el propio dirigente de Maracá, Héctor Salazar, quien indicó cómo hace el equipo para mejorar la situación económica y evitar el pago de impuestos.

Según el directivo, la clave son las rifas y boletos que se emiten junto con las entradas para los partidos.

En una entrevista con la Radio Redonda de Quito (96,9 FM), Salazar indicó que el club utiliza una modalidad para grabar impuestos por un precio de entradas, pero que los aficionados pagan otro valor debido a la emisión de boletos para una rifa.

Pero eso no es todo, resaltó que otros clubes que hacen de local en Ambato como Técnico Universitario o Mushuc Runa, también implementan esta medida para descontar impuestos.

“El tema de las rifas no lo hace solo Macará. Lo hacen los tres equipos de acá y solamente en Ambato porque es un tema de acuerdos en el tema de tributación con el Municipio y el SRI”, afirmó.

¿Cómo funciona?

Salazar explicó cómo funciona el método ambateño: “Grabamos una entrada en 4 dólares y eso va incluido con dos boletos de rifa, con lo que el total de la localidad llega a 8 dólares. Si ustedes se ponen la mano en el pecho, no creo que un partido Macará vs. Liga de Quito o Macará vs. Barcelona el precio sea de cuatro dólares. Es un tema netamente de impuestos en el que el valor de la entrada está grabado en USD 4 pero cuesta USD 8. Para evitar el problema con el tema impuestos se le agrega los boletos de rifa”, reveló el dirigente.

¿Y si el aficionado no quiere la rifa?

El precio es 8 dólares, así el hincha quiera o no la rifa, afirmó Salazar. E indicó que durante el entretiempo de los partidos se hace los sorteos de premios como televisores y hasta una motocicleta. “No nos aprovechamos del hincha porque los premios son bien asignados”, afirmó.