Britney Spears dejó atónito al público al cantar sin playback

Este fin de semana la cantante Britney Spears dio un concierto en las Vegas, pero en esta ocasión se presentó sin la ayuda de una pista vocal.

Es conocido que la cantante ha utilizado en varios conciertos playback e incluso en algunas presentaciones se la escuchó desafinada por lo cual fue criticada duramente.

La interprete de ‘Baby one more time’ durante el concierto de las Vegas dijo “En un momento, los medios te destrozan y es algo realmente horrible, pero al otro te ponen en la cima del mundo. Soy una chica del sur y me gusta ser honesta, así que démosles a esos hijos de…. algo de lo que hablar”.

Al termino de sus palabras, Spears interpretó la canción ‘Something To Talk About’ y el público respondió eufórico, coreando junto a ella la canción de Bonnie Raitt.

Fuente: 24horas.cl