Kim Kardashian admite cuál fue su peor momento en televisión

El reality show ‘Keeping Up With the Kardashians’ que habla sobre la millonaria familia antes mencionada, cumplió diez años al aire en televisión. Por lo que la empresaria Kim Kardashian reveló varios secretos, entre ellos su mayor arrepentimiento durante el programa.

Uno de los secretos fue que odió verse embarazada en la pantalla. “Definitivamente me gustaría no haber grabado tanto embarazada”, señaló en una entrevista con The Hollywood Reporter, también agregó “me veía como una vaca, no soporto ver esos episodios”.

“Ahora diría: ‘Intenten grabarme más del pecho hacia arriba, así se ve mejor'”, añadió la empresaria. Pero eso no fue todo, ya que admite que uno de sus mayores errores fue estar casada con el jugador de la NBA, Kris Humphries, con quien duró sólo 72 días. Y dijo que “físicamente no podía seguir casada con él”.

“Todo el mundo estaba pendiente de la boda, y yo creía que quizás era la presión del show lo que me causaba tanta ansiedad. Mis amigos me dijeron que me estaba echando para atrás, incluso los productores me dijeron que no parecía feliz y que no tenía que pasar por eso. La noche antes, mi madre me llevó con ella, lejos de las cámaras, y me dijo: ‘Esto no es para ti. ¿Por qué no te marchas y yo me encargo de todo? Pero yo pensé: si lo dejo ahora todos pensarán que lo he hecho por el reality” señalo Kardashian.

La modelo también aseguró que “Después de aquello, la gente me dijo: ‘Tienes que seguir casada durante un año’, pero yo físicamente no podía. Cuando tomé la decisión de divorciarme todos dijeron que lo había hecho por el show. Todo el mundo quería desacreditarme”.

Fuente: 24horas.cl