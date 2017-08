Liga Deportiva Universitaria afina su equipo para recibir a Barcelona

Comparte 2 Comparte 0

Liga no está en su mejor momento. El cuadro albo tiene que encontrar su margen de recuperación pronto para no lamentar otro semestre perdido en diciembre.

Ya de la mano de Pablo Repetto, el DT que querían, el primer escollo hacia la recuperación de los albos será este viernes ante Barcelona.

La agenda de los albos es muy exigente para las próximas semanas. Antes de enfrentar a Fluminense por la ida de los 8avos. de Final de la Sudamericana, la U tendrá que chocar con: Barcelona, Delfín de Manta y Macará.

Contra Delfín y Fluminense serán visitantes. Este viernes contra Barcelona y el 10 de septiembre ante Macará serán locales. En caso de no sacar buena renta en el torneo local, habrán perdido terreno definitivamente en el torneo.

Pero el optimismo es alto. Y por ello, el club blanco quiere tener en las gradas a la mayor cantidad de hinchas para que sean ese factor de empuje hacia las victorias.

Los costos de las entradas son:

El rival, Barcelona

Por otra parte, Barcelona tiene una nueva oportunidad de ganar por primera vez en el estadio de Liga.

Barcelona quiere romper el maleficio histórico. El equipo de Almada contará con el retorno de Jonathan Álvez, perdonado luego de la sanción institucional que le impusieron la semana pasada por su mala conducta con el técnico.

Almada no quiere sorpresas ante Liga. El once será el ideal que ha venido actuando en las últimas citas. Salvo la presencia de Erick Castillo como mediapunta en lugar de Díaz, el resto no se topa para ir con todo a tomarse Casa Blanca.

El posible once titular del campeón ecuatoriano para encarar una de las salidas más pesadas de la etapa: Banguera en el arco; Velasco, Aimar, Arreaga y Caicedo en la zaga; Ayoví, Minda, Oyola, Marcos Caicedo y Díaz en la volante; Alvez solo en ofensiva.