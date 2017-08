Los mejores memes de la pelea entre Mayweather Jr. y McGregor

Los usuarios de redes sociales publicaron decenas de divertidos memes sobre la denominada ‘pelea del siglo’ en Las Vegas que decretó el triunfo número 50 en la carrera de Floyd Mayweather como boxeador profesional.

RT for Fellaini

LIKE for McGregor#FellainiChallenge pic.twitter.com/qpQNuQzOKz

— Footy Jokes (@Footy_Jokes) 27 de agosto de 2017