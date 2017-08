Los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma vuelven a ser detenidos en Venezuela

Comparte 0 Comparte 0

Los dirigentes opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma fueron sacados a la medianoche de lunes desde sus casas, donde permanecían bajo arresto domiciliario, denunciaron el martes en la madrugada la esposa de López y la hija de Ledezma en sus cuentas de Twitter.

Las detenciones fueron llevadas a cabo por agentes del servicio de inteligencia política, Sebin, y parecieron ser la respuesta del régimen de Nicolás Maduro a las sanciones impuestas el lunes por Estados Unidos y a la presión de la comunidad internacional que ha desconocido las elecciones de la Asamblea Constituyente realizada el domingo.

Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, dijo a través de Twitter que el líder opositor venezolano fue sacado de su casa.

Tintori dijo en su mensaje que no sabía a dónde lo llevaban y responsabilizó al presidente Nicolás Maduro si algo le pasa a su esposo.

#URGENTE se acaban de llevar a Leopoldo de la casa. No sabemos donde está ni a dónde lo llevan. Maduro es responsable si algo le pasa. — Lilian Tintori (@liliantintori) 1 de agosto de 2017

La hija de Antonio Ledezma, Oriette Ledezma, publicó un video en redes sociales en el que denuncia la detención de su padre y hace responsable al Gobierno de Venezuela por la vida de Antonio Ledezma.

Mitzy. Nuestra hija Oriette denuncia otra cobardia contra Antonio. Se lo llevaron y no sabemos dónde está. Responsabilizamos al régimen. pic.twitter.com/RDJb9RUDmQ — Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) 1 de agosto de 2017

Leopoldo López había sido puesto bajo arresto domiciliario desde el pasado 8 de julio.

López fue detenido hace tres años tras protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, y condenado a más de diez años de prisión por acusaciones de que incitó a la violencia a los manifestantes. Fue liberado el mes pasado para cumplir el resto de su condena bajo arresto domiciliario. Ledezma, exalcalde de Caracas, también fue detenido en 2015 y estaba bajo arresto domiciliario.

Ambos habían compartido videos recientes en internet en los que condenaban la decisión de Maduro de celebrar unas elecciones el domingo a una Asamblea Constituyente que reescriba la constitución y transforme el sistema político venezolano.

Maduro dijo en la noche del lunes que no tiene ninguna intención de cambiar sus planes de redactar una nueva carta magna y perseguir a una serie de enemigos, desde canales independientes de noticias en Venezuela a hombres armados que, afirmó, habría enviado la vecina Colombia para sabotear los comicios como parte de una conspiración internacional encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“No me intimidan las amenazas y sanciones del imperio, no me intimida nada en este mundo”, dijo el mandatario venezolano en un acto emitido en la televisión nacional, en el que dijo que no recibía órdenes del imperio y retó a Trump a imponer más sanciones.

Unas horas antes, Washington incluyó a Maduro en la creciente lista de funcionarios venezolanos de alto rango afectados por sanciones financieras, subiendo la presión con una táctica que hasta ahora no ha alterado el comportamiento del gobierno socialista venezolano.