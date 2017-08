Macri afirma que “Maduro es un dictador”

Comparte 2 Comparte 0

En una entrevista para CNN, el presidente de Argentina Mauricio Macri dijo al periodista Andrés Oppenheimer que “obviamente Nicolás Maduro es un dictador”.

Macri es uno de los más grandes críticos que ha tenido Maduro durante su gobierno. El mandatario comentó que “Hace rato que no hay democracia en Venezuela, no hay libertad de expresión, no hay libertades garantizadas”.

Mauricio Macri asegura que Estados Unidos debe tomar una posición que incluya el tema comercial que es el único pie de fortaleza que le queda a Maduro para financiar el circo que le rodea.