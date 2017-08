El mensaje de Obama que se ha vuelto viral en la red

El tuit enviado por el ex presidente Barack Obama sobre la violencia racista en Virginia se ha convertido en uno de los más populares de esa red social.

“Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o por su pasado o por su religión”, tuiteó el ex mandatario, citando una frase de la autobiografía de Nelson Mandela, “Long Walk to Freedom” (Un largo camino hacia la libertad).

Junto con la frase había una foto de Obama sonriendo a un grupo de niños de diversas etnias.

Para el martes en la mañana, 2,4 millones de personas habían indicado que les agradaba el tuit, con lo que se convirtió en el segundo más popular de la historia. El más popular es el de Ariana Grande tras el atentado en un concierto suyo en Inglaterra, con 2,7 millones de Me Gusta.

“No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…” pic.twitter.com/InZ58zkoAm

— Barack Obama (@BarackObama) 13 de agosto de 2017