Mia Khalifa recibió amenazas del Estado Islámico

La exactriz de cine para adultos Mia Khalifa ha recibido amenazas del grupo terrorista del Estado Islámico, según lo ha revelado en una entrevista para el programa The Sports Junkies de la emisora estadounidense 106.7 The Fan.

La joven, que actualmente tiene 24 años, nació en Beirut, Líbano, y después se mudó a Estados Unidos, donde comenzó su carrera en la industria de películas para adultos.

“Lo hicieron a través de las redes sociales”, ha explicado. “Manipularon una imagen haciendo como que me decapitaban y me dijeron que me pasaría esto “, explicó.

Khalifa asegura sentirse preocupada, si bien intenta no exteriorizarlo. “No puedes manifestar tu debilidad”, ha declarado.

Como actriz de cine para adultos Mia Khalifa generó mucha polémica en Oriente Medio, especialmente por una escena donde llevaba puesto un hiyab. Pese a tener mucho éxito, la mujer abandonó las películas porno poco después de comenzar y ahora se ocupa de la cobertura de eventos deportivos.

Una publicación compartida de Mia Khalifa (@notthefakemiakhalifa) el 19 de Ago de 2017 a la(s) 7:09 PDT



Fuente: RT