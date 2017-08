Mirka Daniela Gallegos fue criticada por su regalo de cumpleaños

Comparte 2 Comparte 1

Mirka Daniela Gallegos cumplió 13 años en julio y como regalo pidió que le hagan una sesión fotográfica, ya que es modelo desde los 10 años.

La joven subió un par de imágenes a sus redes sociales, en las que recibió comentarios agresivos. Unos criticaban su vestimenta y otros eran más explícitos a nivel sexual.

Ante la lluvia de comentarios, Mirka Daniela Gallegos publicó en sus redes que nunca esperó esa repercusión de las fotos y que malinterpretaron la sesión solo por la vestimenta que utilizó. “Nunca hago mucho caso a las críticas”, dijo la joven.

Según el portal RT, “Aunque insiste en que no le importan los cuestionamientos hacia su persona, sí le molestan que apunten a su familia, ya que “mi mamá no me dijo nada” respecto a qué prendas utilizar”.