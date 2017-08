Miss Reino Unido renunció a la corona

Comparte 0 Comparte 1

El pasado mes de junio se eligió a Zoeiy Smale, de 28 años, como la nueva Miss Reino Unido, quien participaría en un evento internacional de belleza que tendría lugar en Ecuador.

Pero para dicho concurso los organizadores del evento le pidieron a Smale que baje de peso, razón que indignó a la joven y de inmediato renunció a su corona.

La también modelo aseguró que sus sueños se truncaron el pasado julio después de que le pidieran que adelgazara lo máximo posible. “Tengo una talla 10 (la 38 española), no estoy gorda en absoluto, estoy en la media. ¿Cómo me piden que pierda todo el peso posible para la competición? Es horrible y me han hecho sentirme una basura durante mucho tiempo” dijo la joven.

Además Smale quiere que se eliminen los estereoptipos de los certámenes, en los que les exigen a las participantes ser demasiado delgadas. Con su renuncia busca ser un modelo a seguir para todas las jovencitas que estén pasando por lo mismo.

Fuente: NTN24