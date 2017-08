Mujer fue a hacerse manicure y descubrió terrible enfermedad

Comparte 2 Comparte 1

En Estados Unidos una mujer visitó un salón de belleza para realizarse un manicure, pero lo que le dijo Jean Skinner, una empleada del salón, la dejó atónita.

Al ver una línea negra vertical que atravesaba la uña del pulgar de la clienta, Skinner le dijo que se trataba de cáncer de piel. Y su conocimiento coincide con lo expuesto por el National Health Service (NHS), organización que explica que este tipo de anormalidades en las uñas representa un cáncer a la piel.

Tras el hecho, la manicurista publicó en su cuenta de Facebook, la fotografía de la uña de la mujer, y en el post escribió “¡Esto es melanoma! No quería asustarla, pero le dije que necesitaba ver a su médico de inmediato. Ella me llamó hoy para decirme que sí, fue un melanoma muy agresivo que ya se ha extendido a sus ganglios linfáticos! Su pronóstico no es bueno!”.

Además contó que tomó la foto con permiso de su clienta para compartir su historia y alertar a otras personas sobre esta enfermedad.

Fuente: 24horas.cl