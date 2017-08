Obligan a una animadora a hacer un doloroso ejercicio a pesar de su sufrimiento

En la escuela East High School, en Denver, Estados Unidos, se registró un insólito pasaje que tiene como protagonista a una animadora y su entrenador.

En el clip, grabado por un celular, se ve a la joven gritar y resistirse a hacer un ejercicio que su entrenador, al parecer, la obligó a practicar.

Según RT, “En las imágenes, divulgadas por los medios de comunicación locales, se aprecia cómo varias compañeras y hasta su entrenador obligan a Ally Wakefield a hacer un ‘split’ a pesar de sus lágrimas y súplicas”.

“Por favor, deténganse” se escucha gritar a la chica, pero nadie detiene el ‘ejercicio’. Los padres de la porrista sostienen que la joven se lesionó una pierna por esta práctica.

El hecho se registró en Junio, pero esta semana se hizo público tras la probabilidad de haber otros casos en los que las jóvenes porristas de la escuela habrían resultado lesionadas.

