Partidos de la fecha 5 del fútbol ecuatoriano, segunda etapa

La quinta fecha de la segunda etapa del fútbol ecuatoriano se disputa este fin de semana.
PARTIDO: U.CATOLICA vs. MACARA
FECHA: 12/08/2017
HORA: 12:00
Ciudad: QUITO
Estadio: OLIMPICO ATAHUALPA
CENTRAL : QUIROZ PRADO LUIS EDUARDO
PARTIDO: GUAYAQUIL CITY F.C. vs. EL NACIONAL
FECHA: 12/08/2017
HORA: 16:00
Ciudad: GUAYAQUIL
Estadio: CHRISTIAN BENITEZ
CENTRAL : HIDALGO CARRIEL ANGEL FRANCISCO
PARTIDO: L.D.U.QUITO vs. INDEPENDIENTE DEL VALLE
FECHA: 13/08/2017
HORA: 11:30
Ciudad: QUITO
Estadio: RODRIGO PAZ DELGADO
CENTRAL : ZAMBRANO OLMEDO RODDY ALBERTO
PARTIDO: CLAN JUVENIL vs. BARCELONA S.C.
FECHA: 13/08/2017
HORA: 12:00
Ciudad: QUITO
Estadio: OLIMPICO ATAHUALPA
CENTRAL : ESPINEL MENA JOSE LUIS
PARTIDO: D.CUENCA vs. DELFIN S.C.
FECHA: 13/08/2017
HORA: 14:30
Ciudad: CUENCA
Estadio: ALEJANDRO SERRANO AGUILAR
CENTRAL : LARA LEON DIEGO JEFFERSON
PARTIDO: C.S.EMELEC vs. FUERZA AMARILLA S.C.
FECHA: 14/08/2017
HORA: 20:00
Ciudad: GUAYAQUIL
Estadio: CAPWELL
CENTRAL : PONCE MANZO OMAR ANDRES