Perro intenta salvar la vida de su dueño

Un tierno vídeo se volvió viral en las redes sociales, en el que se observa el momento en el que un perro se lanza sobre su dueño mientras este nadaba, creyendo que su amo corría el peligro de ahogarse.

La grabación muestra cómo el animal toma impulso, se lanza con determinación y cae en la espalda del hombre. La publicación en menos de un día recibió alrededor de 13.000 retuits y más de 25.000 ‘me gusta’.

My favourite subset of internet video is dogs that think their owners are drowning and this one is gold pic.twitter.com/Yiv2MMZHFt

— Alan White (@aljwhite) 6 de agosto de 2017