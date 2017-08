Policías registraron genitales de una mujer en busca de droga

Comparte 0 Comparte 2

Hace dos años Charnesia Corley fue detenida en Harris, texas, Estados Unidos, por haberse pasado una luz roja y tras la inspección, pasó un momento humillante.

El Policía que la detuvo dijo que su auto olía a marihuana, motivo por el que esposó a Charnesia, para que una segunda policía revisara su entrepierna.

Según el portal RT, “Corley fue esposada y una segunda agente policial, tras quitarle los pantalones, comenzó lo que ella llama “una búsqueda invasiva y humillante” : “Ella me esposó, me golpeó en el suelo, me puso la rodilla en la espalda … y metió los dedos dentro de mí”, relató Corley a ‘Click2Houston'”.

La mujer cuestionó el trabajo de la policía con su lema “proteger y servir” y añadió que “se siente violada” por lo sucedido esa noche.

Las imágenes, que fueron grabadas desde el coche de la víctima de abuso policial, fueron publicadas en las redes esta semana.

Las autoridades desestimaron la demanda que Corley presentó y ahora inició un proceso federal que probablemente tenga un juicio en enero.