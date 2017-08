Comparte 0 Comparte 0

Nos sostienen, permiten que nos traslademos de un lugar a otro, su aspecto puede ser un indicativo no solo de descuido, también podría revelar algunas complicaciones de salud, cada vez son más recurrentes en personas de la tercera edad o deportistas, ¿le ha pasado que ya no soporta un uñero? ¿Algún familiar sufre de dolores constantes por callos o quizás conoce a alguien que esté enfrentando dificultades a causa de los terribles hongos? Estas molestias son muy frecuentes y quizás no les ponemos la atención que merecen, por eso hoy nosotros le damos algunas alternativas para solucionar los problemas con los pies.