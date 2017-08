El #PutinShirtLessChallenge se toma las redes sociales

Ver a Vladimir Putin en uno que otro meme por andar con su torso desnudo ya es algo habitual.

Pero ahora los rusos están homenajeando al torso libre de Putin en distintas redes sociales, con el #PutinShirtlessChallenge.

The #PutinShirtlessChallenge is the internet trend you never knew you needed. pic.twitter.com/sG3bX6r5od

— Vocativ (@vocativ) August 22, 2017