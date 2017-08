Ratificada sanción contra Cristiano Ronaldo

Comparte 0 Comparte 0

El portugués Cristiano Ronaldo calificó como una “injusticia” la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) de ratificar la sanción de cinco partidos por lo acontecido en el encuentro de ida de la Supercopa de España.

“Es una decisión incomprensible. Injusticias que no me derrumbarán. Volveré más fuerte. Gracias a quienes me habéis apoyado”, escribió el futbolista del Real Madrid en sus redes sociales.

Cristiano Ronaldo fue sancionado con cinco partidos de suspensión debido a una tarjeta roja y un empujó al árbitro del partido de ida por la Supercopa de España.

De esta manera, el portugués podrá volver a las canchas a finales de septiembre, cuando Real Madrid se enfrente a Real Betis por la Liga Santander. EFE/TA

Mais uma decisão incompreensível. Injustiças que nunca me derrubarão. E como sempre voltarei mais forte. Obrigado aos que me têm apoiado. pic.twitter.com/O7Et9A8Edp — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 22 de agosto de 2017