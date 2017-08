Rooney anuncia su retiro de la selección

Wayne Rooney, máximo goleador histórico de la selección de Inglaterra, ha anunciado este miércoles su retirada del combinado nacional con efecto inmediato.

El punta del Everton, de 31 años, autor de 53 tantos en 119 partidos, rechazó la llamada del seleccionador, Gareth Southgate, para los partidos de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 del mes que viene antes de comunicar su retirada.

“Fue un auténtico privilegio defender la camiseta de Inglaterra cada vez que fui seleccionado, pero creo que es el momento de dejarlo”, aseguró Rooney en un comunicado.

A continuación mire el comunicado oficial del jugador. EFE

Dreams can come true and playing for @England has been exactly that. Thanks to everyone involved it's been amazing – https://t.co/GfiT7oVCpx

— Wayne Rooney (@WayneRooney) 23 de agosto de 2017