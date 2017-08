Sale a la luz una entrevista inédita que Selena Quintanilla dio antes de morir

Comparte 0 Comparte 0

Fue el 31 de marzo de 1995 cuando el mundo quedó impactado ante la noticia de que Selena Quintanilla había sido encontrada sin vida en Corpus Christi, Texas, tras haber recibido un disparo por parte de Yolanda Saldívar, quien trabajaba con la cantante.

A partir de ese momento, los éxitos ya acumulados por Selena la llevaron a convertirse en toda una leyenda, llegando a ser considerada por la revista Billboard como la artista latina más incluyente de los 90s, y hasta ahora una de las que más millones de copias ha vendido en todo el mundo.

Tras 22 años de su trágica pérdida, recientemente salió a la luz un video inédito de una entrevista que habría dado la estrella días antes de morir.

La entrevista fue concedida a Ana María Canseco en diciembre de 1994, actual presentadora de Un Nuevo Día, mientras Selena grababa lo que sería su primer disco en inglés de nombre Dreaming of You del cual se desprendió el sencillo I Could Fall in Love.

Compartida a través del canal de Youtube de un club de Fans, se puede ver cuando la intérprete de Como La Flor habla de sus proyectos, que lamentablemente no pudo lograr.

“Mis planes para el futuro son llegar a ser una artista internacional, no solamente de la música mexicana pero también en la música en inglés”, no hay duda de que lo logró.

Fuente: E! Latino