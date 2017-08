Sofía Vergara, como siempre quisiste verla

Sofía Vergara es una de las artistas latinas más famosas en el mundo del espectáculo.

Su participación en el sitcom ‘Modern Family’ le terminó de catapultar a la fama y ahora protagoniza la portada de una de las revistas más afamadas, ‘Women’s Health’.

A sus 45 años de edad, Sofía Vergara posó totalmente desnuda ante la cámara y la imagen se viralizó en las redes sociales.

No es de extrañarse, pues la colombiana estuvo varias veces en la lista anual de las actrices más deseadas del cine.

Introducing our first-ever global Naked Issue, starring the incredible @SofiaVergara! On newsstands everywhere 8/8: https://t.co/nr6hoXwbIZ pic.twitter.com/kF0vupvWTs

— Women's Health (@WomensHealthMag) August 2, 2017