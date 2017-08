Soledad Buendía “El vicepresidente no está escondido, está aquí dando la cara”

Comparte 0 Comparte 0

En el espacio de entrevistas “Desayunos 24 Horas”, Soledad Buendía, Asambleísta de Alianza PAIS, rechazó las declaraciones que hizo Roberto Gómez, asambleísta de CREO, sobre la falta de transparencia en la gestión del CAL.

Buendía afirma que “El Consejo de Administración Legislativa ha actuado en el marco de la norma y la ley con absoluta transparencia, no podemos validar las pruebas, y no lo hemos hecho, lo que hicimos es verificar los requisitos, nosotros no tenemos la culpa que el asambleísta no conozca de leyes ni de la constitución y por lo tanto presente de manera inadecuada su solicitud, la cual fue rechazada y archivada porque no cumplía con los requisitos que manda la misma”.

Por otro lado, la asambleísta dice que “Lo que hemos hecho durante estos diez años es transformar el país y por lo tanto el movimiento y nuestro bloque respalda absolutamente estos avances que ha tenido la revolución ciudadana y el Ecuador”.