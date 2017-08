Usuarios reportan problemas con Facebook e Instagram a nivel mundial

Comparte 0 Comparte 0

Usuarios en redes sociales reportaron problemas a nivel mundial con las plataformas de Facebook e Instagram.

Algunos usuarios aseguran que no pueden acceder a sus cuentas o recargar la página para ver las últimas actualizaciones.

Hasta el momento, Facebook ni Instagram se han referido al tema, pero se trata de una situación de índole global.

Al intentar entrar a Facebook aparece el siguiente mensaje: “Facebook no está disponible en este momento porque estamos realizando tareas de mantenimiento”

“Eso suele significar que estamos realizando mejoras en la base de datos en la que está almacenada tu cuenta. Aunque este proceso no afectará a tu cuenta, no podrás acceder al sitio web temporalmente. Ten en cuenta que no realizamos un mantenimiento de todas las cuentas de forma simultánea. Es posible que, mientras tu cuenta no está disponible, tus amigos puedan acceder al sitio web.”