Venezuela fue suspendida del Mercosur

Venezuela habría sido suspendida del Mercosur por “ruptura del orden democrático”, según reportan medios internacionales.

Este 5 de agosto, los cancilleres de los países integrantes del Mercado Común del Sur (Mercosur) han decidido aplicar la “cláusula democrática” contemplada en el Protocolo de Ushuaia con la que han suspendido indefinidamente al país bolivariano. La decisión del bloque, que se ha reunido de emergencia en São Paulo (Brasil), obedece a una “ruptura del orden democrático”, según el comunicado oficial.

Las premisas para este debate se habían dado en la última cumbre del bloque en Mendoza, celebrada en julio sin la participación de Caracas. En esa reunión, el canciller brasileño Aloysio Nunes había afirmado que la suspensión política no implica ni la expulsión ni la aplicación de sanciones económicas, ya que no están contempladas por el acuerdo del Protocolo de Ushuaia. Este pacto protege a los gobiernos democráticos del cualquier intento de golpe de Estado.

La fiscal impedida de entrar a su oficina

Por su parte, en horas de la mañana de este sábado, la fiscal general Luisa Ortega Díaz denunció que cuerpos de seguridad le impidieron ingresar a su despacho en la sede del Ministerio Público haciendo uso de sus “escudos” y que golpearon a sus escoltas.

“No me dejan pasar, lamentablemente ustedes no vieron cómo me empujaron, cómo me atacaban con los escudos para que no entrara a la sede del Ministerio Público”, dijo Ortega Díaz a periodistas.

La Guardia Nacional Bolivariana rodeó por la mañana la oficina de la fiscal general antes de la segunda sesión de la Asamblea Constituyente, que amenazó con destituirla.

Una de las prioridades de la Constituyente es la expulsión de Ortega Díaz, quien durante mucho tiempo simpatizó con el gobierno pero rompió con Maduro en abril al considerar que se había roto el orden constitucional en Venezuela.

La Fiscal investiga a varios miembros de la fuerza pública por abrir fuego contra los manifestantes alzados contra el gobierno desde abril en protestas que han dejado más de 120 muertos, casi 2.000 heridos y más de 500 detenidos. También pidió investigar un supuesto fraude durante la elección de la Constituyente

La Prensa Asociada / Russia Today