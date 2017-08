Zlatan Ibrahimovic seguirá en Manchester United

Comparte 2 Comparte 0

Zlatan Ibrahimovic se sigue recuperando y ya firmó un nuevo contrato con Manchester United. Con un contundente mensaje, Zlatan lo dejó claro.

Ibrahimovic anunció vía Twitter que seguirá en los “Diablos Rojos”. Lo irónico es que su mensaje estuvo acompañado de una imagen en la que él es, justamente, el rival del Diablo.

El club inglés, por su parte, anunció a través de su página web que el delantero sueco estará ligado al club por un año. Pero eso no es todo. Zlatan se convirtió en el heredero de la camiseta número 10 que dejó Wayne Rooney.

“Estamos felices que Zlatan esté en camino a recuperarse y que tenga la ambición y experiencia de volver con nosotros. Después de su contribución en la última temporada se merece nuestra confianza y estar pacientes para su regreso. No tengo dudas que será importante en la segunda parte de la temporada”, expresó el técnico de los Diablos Rojos, José Mourinho.

¿Qué dijo Zlatan? “Estoy de regreso a finalizar lo que había comenzado. Siempre estuvo en mi mente como en la del club quedarme. No puedo esperar volver a salir a la cancha de Old Trafford, pero también sé que me tomaré mi tiempo para estar listo para volver. He estado trabajando y continuaré haciendo lo mejor posible para estar en condiciones de volver al campo”.