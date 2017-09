Actriz de ‘Modern Family’ envía contundente mensaje a quienes la criticaron

Este domingo varios actores y celebridades de Hollywood desfilaron por la alfombra roja de los premios Emmy, que se realizó en la cuidad de Los Ángeles, California.

Y una de las famosas que estuvo en el evento fue Ariel Winter, actriz de la aclamada serie ‘Modern Family’, quien fue muy criticada por su atuendo de la noche.

La joven de 19 años lució un vestido de transparencia color negro con plateado y con dos aberturas en ambas piernas. Vestimenta que fue altamente juzgada por sus seguidores en redes sociales.

Motivo que enfureció a Winter, por lo que en su cuenta de Instagram publicó un contundente mensaje para sus fanáticos. “Quisiera que la gente se diera cuenta de algo… no INTENTO que me destaquen en Snapchat, no intento que me feliciten por todo lo que hago, literalmente solo VIVO y, desafortunadamente, no puedo hacerlo sin que los paparazzi me sigan a diario. No intento mostrarles mi trasero en shorts cuando voy al mercado. Solo intento vivir mi vida. La gente usa shorts. A veces la ropa se rompe. Nadie es perfecto”, señaló la joven.

#tb #emmys 📸credit: @gettyentertainment @kevinmazur Una publicación compartida de ARIEL WINTER (@arielwinter) el 19 de Sep de 2017 a la(s) 4:32 PDT



Y para finalizar aseguró “No soy estilista, no sé cómo vestirme cada día para lucir ‘apropiada’ o ‘a la moda’. ¿Para quién? ¿Para la sociedad? ¿Quién decide qué es apropiado o qué está a la moda? Uso lo que me gusta, nadie debería señalarme por eso. No quiero que la gente me vea constantemente en las noticias por salir a cenar, o a comprar víveres ni nada. Quiero salir en las noticias cuando lo BUSQUE, por ir a un evento publicitado, O MEJOR cuando sale mi trabajo. Créanme, no quiero que me vean en shorts poniéndole agua a mi carro cada día tanto como ustedes tampoco quieren verme”.

#rant Una publicación compartida de ARIEL WINTER (@arielwinter) el 18 de Sep de 2017 a la(s) 11:25 PDT

Fuente: 24horas.cl