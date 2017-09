Asambleístas hablan sobre la situación política del país

Este martes, en el espacio de entrevistas “Desayunos de 24 Horas”, nos acompañaron los Asambleístas: Ximena Peña de Alianza PAÍS, Luis Fernando Torres de Cambio PSC y Eliseo Azuero, Asambleísta independiente y miembro de la Bancada de Integración Nacional.

El debate giró en torno a la situación política que vive actualmente el país. Se trataron temas como: la consulta popular, reelección indefinida, Consejo de Participación Ciudadana, casos de corrupción y el juicio al vicepresidente Jorge Glas.

Peña, Asambleísta de AP, dijo que el bloque oficialista está respondiendo ante el llamado del presidente Lenín Moreno para participar de la consulta, y están preparando un paquete de preguntas que esperan presentar a Moreno este miércoles.

Para su bloque, no significa que la consulta vaya a permitir recuperar la democracia, ya que el proyecto político fue el que permitió al pueblo ecuatoriano liberarse de los grupos de poder y la institucionalidad del Estado. Sin embargo, valoran el esfuerzo del presidente al llamar a una consulta popular, dijo la Asambleísta.

Además, mencionó que no es la primera vez que este proyecto político esta acudiendo al pueblo ecuatoriano para dar respuesta a ciertos temas de interés general y particular, ya que Alianza PAÍS jamás se va a oponer a escuchar al pueblo.

Peña afirmó que han tenido un proyecto político que recuperó las instituciones y han empoderado a la ciudadanía a través de la función de transparencia y control social, y están en desacuerdo que se plante la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana.

Para la Asambleísta, las personas que plantean la eliminación del consejo de participación ciudadana son las mismas que pretenden volver a lo que teníamos en el pasado, donde el Congreso asignaba las autoridades.

Peña mencionó el tema de la corrupción, y dijo que va más allá de una consulta, y lamentablemente esto afecta no solo al Ecuador, sino a varios países del mundo entero. Sin embargo, a través de esta reforma político institucional que ha planteado la bancada legislativa se puede fortalecer a través de leyes y evitar que exista tanta impunidad.

Finalmente dijo que no terminan de entender a algunos actores políticos, y lo que la autoridad determine en base a la información que llegue al proceso es lo importante y que la función jurídica cumpla su rol, refiriéndose al juicio político del vicepresidente de la República.

Por otro lado, el Asambleísta de PSC afirmó que la consulta garantiza que no haya caos institucional ni violencia democrática, y la constituyente que ha mencionado el expresidente del Ecuador pasa por el caos y violencia.

Para Torres, una consulta es inevitable para que se pueda conocer la opinión del pueblo, y que se hagan democráticamente los cambios que el país necesita.

Mencionó que ya presentaron 14 lineamientos para recuperar la democracia, desmontar el autoritarismo y para que el Ecuador encuentre la ruta del cambio que tanto anhela después de 10 años de gobierno.

El Asambleísta lamenta que aquellos que se han ido, digan que quieren volver para salvaguardar las “supuestas conquistas de la década” que quieren preservar como el autoritarismo, altos impuestos, desempleo y corrupción.

Para Torres, la gente deber ser la dueña de la consulta para recuperar los espacios democráticos que se han perdido y así desmontar el autoritarismo que lamentablemente hasta ahora continua.

A pesar de las señales positivas del presidente Moreno, se debe eliminar el Consejo de Participación Ciudadana ya que este ha sido el organismo que, desde el Estado con el control del Gobierno, se ha apropiado de la participación del pueblo, dijo el Asambleísta de PSC.

Torres comentó que la reelección limitada es un problema igual que un Consejo de Participación Ciudadana al servicio de función ejecutiva al seleccionar aquellos altos mandos de la militancia, otro problema es que durante estos 10 años se haya fortalecido el Estado en beneficio del gobierno y en perjuicio de los derechos de los ciudadanos.

Para el Asambleísta, el cambio debe ir por esas tres vías, no reelección limitada, no consejo de participación ciudadana y no un estado que aplaste en nombre del gobierno a los ciudadanos.

El Asambleísta mencionó que una alternativa para el Consejo de Partición Ciudadana es que auditorias internacionales sean las encargadas de la selección y los organismos democráticos los que designen, lo que no se puede permitir es que se aproveche del Consejo de Participación Ciudadana para hacer creer que existe un concurso, cuando este no existe.

Finalmente, Torres aseguró que el esfuerzo que tiene que hacer el fiscal es pasar de los indicios a los elementos de convicción y en último término a las pruebas, ya que hasta ahora existen suficientes para que el fiscal adopte una posición que fundamente y destape la corrupción como debe ser.

Por otro lado, el Asambleísta independiente dijo que se debe impulsar este procedimiento de democracia directa implementado por el presidente y preguntar al pueblo lo más saludable, ya que existen temas trascendentes como el caso particular de los amazónicos.

Para Azuero, el poder y todas las instancias del estado ecuatoriano han estado coartados por una sola persona y un solo partido político, y en el Consejo de Participación Ciudadana, de manera extraña los vocales han pertenecido a un mismo grupo político.

El Asambleísta aseguró que se debe impulsar la consulta popular, y ahora se viene revelando respecto a la justicia y actos de corrupción

Además, dijo que han utilizado los recursos de los ecuatorianos para hacer una plataforma política, clientelismo político y eso es negativo para la democracia, es mas bien un retroceso en los derechos de los ciudadanos.

No se puede rescatar el verdadero concepto por el cual el Consejo de Participación Ciudadana funciona, ya que esto es un gran invento de Alianza PAIS para buscar empoderarse del poder de las instituciones democráticas del estado ecuatoriano, comentó Azuero.

Para el Asambleísta, la impunidad desaparece cuando no hay vinculación política de los entes de control y de las personas que están encargadas de combatir la corrupción, el hecho de que el expresidente haya manifestado que el cambio de un fiscal podría estar en riesgo su seguridad, está afirmando que Baca está para protegerlo.

Finalmente comentó que Rivera ha tenido mucho poder y ha tenido una situación privilegiada para poder hacer su rol de enriquecerse y de corrupción, las pruebas existen y lo que esta en juego es saber si el fiscal va a actuar de una manera correcta.