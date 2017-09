Así sería la nube radioactiva causada por una ataque nuclear

Un alarmante gráfico revela el alcance de devastación de la “ráfaga atmosférica” que ​​resultaría de una hipotética explosión nuclear en el océano Pacífico.

La simulación animada fue publicada en Twitter por Lassina Zerbo, director de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, encargada de supervisar las pruebas de armas.

In response to inquiries: Rough simulation (Sept15-29) of #radio-isotope cloud from hypothetical atmospheric burst over Pacific: #CTBT #IMS pic.twitter.com/361ZBkoUy7

— Lassina Zerbo (@SinaZerbo) 28 de septiembre de 2017