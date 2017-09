El aspecto del tiburón duende lo dejará asombrado

Cada vez que se piensa en un tiburón, viene a la mente la imagen de un monstruo marino que causa terror con su simple presencia.

Pero hay una especie conocida como tiburón duende, que tiene un aspecto tan aterrador que su calificativo como un mítico ser demoníaco calza a la perfección.

Según el portal NTN24, ” tiene un hocico alargado, un rostro algo deforme y una boca retractable que se expande y contrae para engullir algunos peces”.

Los expertos sostienen que el tiburón duende habita las profundidades de los océanos y que prefiere alimentarse de otros seres marinos que solo se encuentran en niveles del mar donde la luz del sol ya no llega.

Goblin sharks thrust their jaws 3 inches out of their mouths at speeds up to 10 ft per second in what scientists call "slingshot feeding." pic.twitter.com/NiqvjSnim6

— AMNH (@AMNH) July 29, 2017