El aterrador sonido del huracán Irma

Irma deja hasta el momento 12 personas muertas en su paso por el Caribe y ya se dirige hacia Cuba y Florida.

A su paso por Puerto Rico, Irma también dejó destrucción, pero los usuarios de redes se dieron modos para capturar el momento con sus móviles.

RT @focente: Is amazing the sound of this #Hurricane in Puerto Rico…! 😱 #Irma2017 #IrmaHurricane #Irma pic.twitter.com/AJ3kAIwti4

— sheryl porter (@nothoney) September 7, 2017