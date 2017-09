Audio en Whatsapp causa alerta por supuesto sismo de 10 grados

Un audio difundido a través de WhatsApp ha causado incertidumbre en Chile pues habla de un posible sismo de 10 grados en la escala de Richter.

En el audio se escucha a tres personas -una de ellas una supuesta vidente- quien anuncia la ocurrencia del supuesto terremoto que afectaría la zona central de Chile y las costas del pacífico de Sudamérica.

Tras su difusión, el Centro Sismológico Nacional de Chile (CSN) a través de su cuenta en Facebook, ha indicado que “ningún funcionario del CSN participa (en el audio). La actividad sísmica no ha decaído en el país tras los terremotos de México”, desmintiendo así el argumento que utiliza dicho audio.

El CSN, además, hizo un llamado a “no prestar atención a fuentes no oficiales y a no seguir difundiendo información sin sustento que causa alarma en la población”.

