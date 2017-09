Científicos sostienen que un terremoto de 8,2 en California sería devastador

Un grupo de científicos es citado por “Los Angeles Time” para informar sobre un posible terremoto de 8,2 grados de magnitud en California.

Los efectos de este terremoto serían devastadores para Los Angeles porque la falla de San Andrés se encuentra cerca de zonas con mucha población.

Según el portal RT, “Los especialistas predicen que un fenómeno telúrico de esa magnitud rompería la falla de San Andrés desde el mar de Salton, cerca de la frontera mexicana, hasta el condado de Monterey”.

Hace siete años, el Servicio Meteorológico de estados Unidos, difundió un estudio en el que analizaban los estragos de un terremoto de 7,8 de magnitud en la esta zona de California. El estudio concluyó que un total de 50 mil personas podrían resultar heridas e hicieron una proyección básica de 18 mil afectadas gravemente.

El nuevo estudio se centra en un movimiento de magnitud de 8,2 por el reciente movimiento sísmico que golpeó el sur de México.

California could be hit by an 8.2 mega-earthquake, and the damage would be catastrophic https://t.co/OBsu0R1X4K pic.twitter.com/QApodVjHc6

— Los Angeles Times (@latimes) September 12, 2017