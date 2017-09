Cinco días de lluvias bastaron para desolar Houston

Comparte 0 Comparte 1

Al menos 156.000 viviendas fueron dañadas por las inundaciones causadas por la tormenta Harvey, dijeron el viernes funcionarios de la zona metropolitana de Houston.

Jeff Lindner, meteorólogo del distrito de control de inundaciones del condado Harris, donde se ubica Houston, dijo que se trata de un conteo conservador.

Harvey tocó tierra por primera vez el 25 de agosto como huracán de categoría 4, luego regresó al Golfo de México y se mantuvo varios días en el litoral como tormenta tropical, inundando Houston.

La tormenta generó cinco días consecutivos de lluvias que totalizaron 1,3 metros (52 pulgadas), la mayor precipitación pluvial registrada en el territorio continental de Estados Unidos.

Autoridades aún exhortan evacuar

El alcalde de Houston exhortó a quienes tengan sus casas inundadas en el sector occidental de la ciudad a evacuar, pues se liberará más aguas de las presionadas represas y ello mantendrá inundados los hogares por otros 10 ó 15 días.

El alcalde, Sylvester Turner, hizo el anuncio el viernes, casi una semana después que el huracán Harvey empezara a arrojar hasta 127 centímetros (50 pulgadas) de lluvia sobre la metrópoli, provocando severas inundaciones. Las autoridades han estado tratando de drenar agua de los diques a fin de evitar más inundaciones.

Se estima que hay entre 15.000 y 20.000 viviendas en la zona que seguirá estando anegada. No queda claro cuántas están actualmente inundadas. Las autoridades estiman que las viviendas que no han sido rebasadas hasta ahora ya no lo estarán.

Turner ha recibido elogios pero también críticas por no haber ordenado la evacuación de la ciudad antes del impacto de la tormenta.

La Prensa Asociada