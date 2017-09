Comentario de Kate Hudson desató la furia de sus fanáticos

La actriz Kate Hudson concedió una entrevista a la revista ‘Cosmopolitan’, en la que respondió varias preguntas como cuál fue la última foto que se tomó, rituales para pasar tiempo consigo misma o cuál es su mayor fuente de ansiedad.

Entre las preguntas estaba cuál es la cosa más floja que has hecho, a lo que la actriz respondió “que me hagan una cesárea”. El comentario enfureció a varias fanáticas de la interprete, quienes reaccionaron a través de Twitter e Instagram.

“Desde hace mucho tiempo soy fan tuya, pero me ha parecido increíblemente decepcionante tu comentario acerca de tu cesárea. Qué inapropiado e insensible”, fue uno de los comentarios que atacaron a Hudson.

Mientras que otra mujer dijo “quizás si a las madres por cesárea no nos hicieran sentir inferiores al resto de madres por no dar a luz de forma natural, nos podríamos reír de esto como una broma mala y ya está”.

Pese a los fuertes comentarios, la actriz de ‘Cómo perder a un hombre en 10 días’ no se ha pronunciado al respecto.

Dear #KateHudson

Having a C-Section is far from lazy, ok? pic.twitter.com/DcjmJbi6i0

— Mrs ™ (@SuchACoolChick) 4 de septiembre de 2017