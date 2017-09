¿Coqueteo? Estos son los mensajes que Maluma y Jared Leto le mandaron a Belinda

La cantante Belinda terminó su romance con el mago estadounidense Criss Angel, pero en Twitter recibió mensajes de Maluma y Jared Leto.

“Eres una inspiración, gracias por ser tan buena persona y una gran amiga”, escribió Leto ante la labor de apoyo que ha promovido Belinda para los damnificados en México.

You're an inspiration, @belindapop – thx for being such a good person + a great friend. Making @CruzRoja_MX donation immediately. ❤️Mexico🇲🇽 https://t.co/8WXd74jV0U

— JARED LETO (@JaredLeto) September 13, 2017