Corea del Sur logró su pasaje a Rusia 2018

Una nueva selección selló su pasaporte para el Mundial de Rusia 2018. Se trata del combinado de Corea del Sur, el cual empató con Ubzekistán y logró la cantidad de puntos suficientes para asegurar su nombre entre los invitados a la mayor fiesta del fútbol.

Así, Corea del Sur se convierte en la tercera selección asiática en clasificar, luego de Irán y Japón que lo hicieron hace unos días.

Pero la alegría de Corea se logró merced a otro resultado. Siria empató también este martes 2-2 en casa de Irán con un gol de Omar Al Soma a los 93 minutos. Ese marcador permitió al conjunto surcoreano conseguir su novena participación de manera consecutiva, y décima en la historia de los mundiales.

Por otra parte, Siria, con su empate en Teherán, todavía podrá estar en pelea por un cupo mundialista de cara a la repesca entre asiáticos y un combinado de la CONCACAF.

Los otros seleccionados que ya están inscritos en Rusia 2018 son el anfitrión, Brasil, México, Bélgica, Irán y Japón.

CONGRATULATIONS! 👏👏👏

🇰🇷Korea Republic become the third team from Asia, joining 🇮🇷Iran & 🇯🇵Japan, to qualify for next year's #WorldCup! pic.twitter.com/JZ2PSrUyBv

— #WCQ (@FIFAWorldCup) September 5, 2017