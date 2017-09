Empresa cuestiona la identidad de Madonna

El servicio de entrega FedEx cuestionó la identidad de Madonna y no creyó que se tratase de la cantante, motivo que enfureció a la Reina del Pop.

A través de su cuenta de Twitter, la artista aseguró que durante una semana estuvo discutiendo con el servicio de paquetería sin obtener resultado alguno, ya que siguen sin creer que es ella.

El tuit fue compartido miles de veces, y cientos de sus fanáticos argumentaron que esperan que se arregle el problema con la empresa estadounidense.

When you’ve been arguing with fed-ex all week that you really are Madonna and they still won’t release your package. 🙄!#bitchplease pic.twitter.com/UQdms69w49

— Madonna (@Madonna) 5 de septiembre de 2017