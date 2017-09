Enrique de Gales hace una señal “del diablo” en encuentro con Melania Trump

Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos, llegó el sábado a Toronto (Canadá), con motivo del concurso internacional multidisciplinario Invictus Games, en el que participan militares discapacitados.

El evento, iniciativa de Enrique de Gales desde el 2014, tuvo un momento que muchos internautas han considerado como un mensaje “illuminati”.

Previo al evento, la esposa Donald Trump, mantuvo un encuentro de 20 minutos con el príncipe británico, que compuso ante las cámaras un extraño gesto con sus dedos en el que muchos han llamado una ‘señal del diablo’.

Las teorías conspirativas no se hicieron esperar. Un ejemplo es este mensaje: “La primera cosa que noté cuando vi la foto es al príncipe Enrique haciendo el cuerno del diablo/la señal con la mano de satán”, “¿Por qué el Príncipe Harry está mostrando la señal del diablo con sus dedos? ¿Una coincidencia? No lo sé” o “El príncipe Enrique se hizo fotos con Melania Trump, pero ¿puedes ver lo qué está MAL con este imagen?”, son algunos de los comentarios de los usuarios de la red.

Aunque pudiera pensarse que se trata de un rápido y desafortunado gesto fortuito, en un video de la NBC se aprecia que el príncipe mantiene la pose durante 16 segundos.

WATCH: First lady Melania Trump meets with Prince Harry at Invictus Games in Toronto https://t.co/UsBWNODOxK

— NBC News (@NBCNews) 23 de septiembre de 2017