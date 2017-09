Evacúan un mercado de Londres por amenaza de bomba

La Policía evacuó el mercado Leadenhall, ubicado en el centro de Londres, por una amenaza de bomba.

Oficinas, tiendas y restaurantes han sido cerrados tras la presencia de un paquete sospechoso que minutos después fue declarado como no peligroso, así lo reportó RT.

Un testigo que se encontraba en una cola relató como un policía que apareció en una moto gritó al cajero que cerrara la tienda inmediatamente, otro testigo aseguró que los policías gritaban “fuera”a las personas que se encontraban en el mercado.

Por otro lado, a través de su cuenta oficial de Twitter, la Policía de Londres ha explicado que evacuó el mercado tras recibir avisos sobre un posible paquete sospechoso que afortunadamente resultó ser inofensivo.

UPDATE: Package at #LeadenhallMarket investigated by police, found to be “non suspicious.” Market now re-opened: https://t.co/GHtVr60J3P pic.twitter.com/L44KMmEEJh

— RT UK (@RTUKnews) 19 de septiembre de 2017