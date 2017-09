Fanáticos de Rihanna se sorprenden al conocer su verdadero nombre

Los fanáticos de la cantante Rihanna se sorprendieron al descubrir su verdadero nombre, pese a que la artista ya lo había dado a conocer hace varios años.

Los fans se dieron cuenta que su linea de maquillaje y sus colaboraciones con Puma llevan su apellido ‘Fenty’.

Su nombre completo es Robyn Rihanna Fenty, de ahí que nace la marca de belleza ‘Fenty Beauty by Rihanna’. El descubrimiento causó cientos de reacciones en los seguidores de la intérprete de ‘Work’, pues muchos de ellos quedaron sin palabras.

I just found out that Fenty is actually Rihanna’s last name pic.twitter.com/Sd7lDZFpRi

I, the idiot, didn’t know Rihanna’s last name was Fenty so I’m sitting here in class like wait…so that’s why pic.twitter.com/GjWu1XNSZV

— zooey101 (@bullssoxfan23) 19 de septiembre de 2017