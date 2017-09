Gilbert Melendez terminó lesionado la pelea ante Jeremy Stephens

Gilbert Melendez, famoso luchador de UFC, re3cibió un golpe en su pierna que le causó una inflamación tal que no pudo continuar con el combate.

Jeremy Stephens enfrentó a Melendez y en el combate propinó un golpe con su pierna tan violento que hizo que El Niño Melendez pierda el equilibrio, pero no solo eso, sino que lo inhabilitó para continuar en la pelea.

Según el portal RT, “Las piernas de Melendez quedaron seriamente lastimadas y así se aprecia en imágenes que fueron subidas a Twitter por su esposa, Keri Melendez, quien procuró disipar temores”.

Luego del golpe y tras la imposibilidad de caminar de El Niño, los jueces decidieron darle el triunfo a Stephens por unanimidad.

Hey All. Everyone is asking about Gilbert's leg. Here is a pic today. He is doing A ok. Thank you to all for the support. We feel the love pic.twitter.com/VQpNj7JlTO

