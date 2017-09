Experto asegura que Instagram puede escuchar nuestras conversaciones

Comparte 0 Comparte 1

Un programador francés llamado Damien Le Nouaille, realizó un experimento con la red social Instagram, y asegura que “el resultado es tan aterrador como usted puede imaginar”.

El hombre contó que la red social constantemente le sugería productos de los que hablaba con amigos pero que no estaba seguro de ello, así que decidió hacer una prueba concreta y relatar su experiencia.

“Quería chequear que no soy al único que le pasa y ver qué me decía la gente”, explicó. Y lo que le dijeron más de 20 personas es que a ellos les había pasado lo mismo. “Otros dicen que soy un mentiroso pero no me lo he inventado” agregó.

Cuando el joven estaba con su familia en un paseo por España, iba hablando con su primo sobre un producto que le gustaría comprar, un microproyector con Bluetooth, y en el viaje llevaba su celular guardado en una mochila.

“Sé que nunca lo busqué en Google, ni compartí algunas ideas sobre él o lo escribí en cualquier plataforma digital. Fue una discusión al azar total” declaró el francés. Al día siguiente de la conversación, abrió su Instagram y vio el anuncio del microproyector.

La única explicación que encontró es que posiblemente “el micrófono que utiliza la red social, estuviera activado por defecto para hacer stories, e interceptar nuestras conversaciones”, también señaló “no soy un niño y sé que la mayoría de las compañías más grandes de hoy están haciendo cosas locas con nuestros datos. Pero estamos hablando de análisis casi en tiempo real de nuestras conversaciones privadas sin ninguna advertencia sobre esto”.

Fuente: 24Horas.cl