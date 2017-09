El huracán Irma destroza una de las playas más famosas del mundo

Este 6 de septiembre, la isla caribeña de San Martín quedó devastada por el paso de la tormenta Irma, que provocó daños considerables en una de las mayores atracciones del territorio neerlandés de la isla.

Se trata de la playa de Maho, conocida por estar a escasos metros de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Princesa Juliana,lo que hace que los aviones pasen a unos 25 metros por encima de las cabezas de las personas que descansan en la costa.

This is how world famous #avgeek Maho beach looks after hurricane #Irma https://t.co/iW3XIESwQ9 pic.twitter.com/0WXLnIp7XG

— AIRLIVE (@airlivenet) 7 de septiembre de 2017