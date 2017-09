El huracán José podría llegar a Bahamas y Estados Unidos

Este miércoles, el huracán José se encuentra a 1.351 kilómetros de Florida con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, haciéndolo un huracán de categoría 1. Así lo informó CNN.

Según el Centro Nacional de Huracanes, José está avanzando sobre el sudoeste del Atlántico entre las Bahamas y Bermudas.

Por otro lado, la mayoria de los modelos informativos indican que José se mantendrá al mar y completaría un bucle suficiente ajustado para evitar moverse en tierra firme.

El impacto de José, se sentirá en la costa sudoeste, trayendo una fuerte marea.

Por otro lado, el camino del huracán es extraño está en un espacio débil de vientos en el Atlántico abierto y se espera que haga un giro en sentido de las manecillas del reloj y se moverá lejos de EE.UU y luego se acercará a las Bahamas.

Hurricane #Jose Advisory 32: Jose Moving Southeastward Over the Southwest Atlantic Between The Bahamas and Bermuda. https://t.co/VqHn0uj6EM

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) 13 de septiembre de 2017