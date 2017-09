Irma empieza a golpear Cuba y las Bahamas

Olas de cinco metros han roto parte de defensas en la avenida litoral de la ciudad cubana de Baracoa, al este del país. Alrededor de 20.000 personas han sido evacuadas y las provincias centrales de Cuba, incluida La Habana, se encuentran en alerta ante la posibilidad de sufrir marejadas en sus zonas bajas, según reportan medios internacionales.

Este potente huracán también se ha empezado a sentir en Bahamas. El gobernador de Florida, Rick Scott, ha instado a los residentes que se encuentren en zonas peligrosas a abandonar esos lugares porque se trata de una “tormenta catastrófica” que ese estado norteamericano “no ha visto nunca”, informa la agencia Reuters.

Irma es el más potente de todos los fenómenos similares jamás observados en el océano Atlántico, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU. Aunque el martes alcanzó la categoría máxima de 5, con vientos de hasta 280 km/h, este viernes ha bajado a 4 al llegar a Cuba.

Southern #Bahamas island of Greater Inagua after #irma. Trees, fences, wood structures down. Concrete structures ok. Vid by Raneacha Ellis pic.twitter.com/9tST7uAya4

— Cyril Vanier (@CyrilCNN) 8 de septiembre de 2017