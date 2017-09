Justin Bieber se disculpó con Marilyn Manson tras faltarle al respeto

En 2016, el cantante canadiense Justin Bieber utilizó en uno de sus conciertos una polera con el rostro de Marilyn Manson en la parte delantera, mientras que la parte de atrás decía “más grande que Satán: Bieber”.

Bieber aseguró que le había dado nuevamente fama al intérprete de ‘The Beautiful People’ por haber usado la polémica prenda. Motivo que molestó a Manson, quien le contestó al canadiense diciéndole “pequeña mierda irrespetuosa”.

Sin embargo, hace poco durante una entrevista en un medio radial, Bieber se disculpó con el cantante.

“Sinceramente pensaba que habíamos tenido una charla muy agradable. Por otra parte, si el asunto de las camisetas no ha quedado completamente resuelto, me disculpo. De todas formas, y al margen de todo eso, me dolió quedar como un idiota o haberlo sido, ¿lo siento? De verdad, pensé que nos habíamos entendido bien. Una vez más, culpa mía. Si me comporté como un idiota, quiero que sepas que nunca fue mi intención. Solo quería que lo supieras. No me importa lo que diga la prensa, solo me gustaría asegurarme de que no hay ningún problema entre nosotros porque me caes muy bien”, dijo el intérprete de ‘Sorry’.

Rápidamente Manson respondió “No pasa nada. La gente se empeñó en convertir el tema de las camisetas en una pelea entre nosotros. Vamos a darle la vuelta a todo esto: que se joda la prensa, hagamos algo juntos. Sería increíble. Y no te disculpes, no te comportaste como un idiota. Simplemente me preguntaron si lo fuiste y yo estuve de acuerdo, más o menos”.

Fuente: 24horas.cl