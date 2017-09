Kevin Owens hizo sangrar a Vince McMahon en el ring

Kevin Owens habló con Vince McMahon y luego de su cruce de palabras, el jefe de la WWE le dijo ciertas cosas fuera de micrófono que destararon la ira del luchador.

Según Fox Sports, McMahon encaró a Owens para decirle que no toleraría que agraviara a su familia, lo que hizo que el excampéon universal intente probar las palabras del jefe.

Owens lanzó un brutal cabezazo en contra de la cara de McMahon, tanto que lo hizo sangrar en cuestión de segundos.

.@StephMcMahon clearly isn't happy with @FightOwensFight's vicious actions towards her father. What repercussions await #KO? #SDLive pic.twitter.com/fGLioNE0K2

— WWE (@WWE) September 13, 2017